Ivo Gomes fala pela primeira vez sobre briga dos irmãos FG e chama Ciro de rancoroso

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, voltou a chamar atenção nas redes sociais após se posicionar pela primeira vez sobre a disputa de poder que acomete a família Ferreira Gomes desde o ano passado. Durante entrevista à uma rádio local, o gestor de Sobral afirmou que a briga com irmão Ciro não é pessoal e que ele apenas está no meio dela.





“A briga não é pessoal. Eu estou no meio dela, porque Ciro está sem falar comigo. Eu tentei falar com ele no ano passado, e ele não me atendeu. Ele (Ciro) está aborrecido. É um defeito dele. O rancor.”, disparou Ivo.





(CN7)