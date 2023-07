Rara pedra de âmbar-gris encontrada em baleia cachalote vale milhões

Na ilha de Las Palmas, na Espanha, uma rara e valiosa descoberta foi feita durante a necrópsia de uma baleia cachalote que apareceu morta na praia de Nogales em maio. Veterinários forenses da Universidade de Las Palmas encontraram uma grande pedra de âmbar-gris, um material precioso produzido no sistema gastrointestinal dessas baleias e amplamente utilizado na indústria de perfumes.





A baleia em questão era um macho com 13 metros de comprimento e mais de 15 toneladas. Durante a necrópsia, os veterinários notaram que o peso da baleia era menor do que o esperado para um animal dessa espécie e tamanho, indicando possíveis problemas no sistema digestivo. Por essa razão, decidiram investigar o trato digestivo do animal.





Foi durante a exploração do tubo digestivo que os pesquisadores se depararam com uma descoberta surpreendente: uma pedra de âmbar-gris com aproximadamente 9 quilos e quase 60 centímetros de comprimento. O jornal espanhol “El Mundo” relatou que especialistas estimam que essa pedra possa valer até 500 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões).





O âmbar-gris é altamente valorizado na indústria de perfumes devido ao seu aroma único e duradouro. Esse material é formado no sistema gastrointestinal das baleias cachalotes como uma reação ao consumo de lulas e outros alimentos. Com o tempo, ele é expelido através das fezes ou encontrado em baleias mortas, como foi o caso dessa descoberta na Espanha.





A raridade do âmbar-gris e sua crescente demanda na indústria de perfumes têm impulsionado seu valor de mercado. Seu aroma é descrito como terroso e amadeirado, sendo utilizado como fixador e realçador de fragrâncias de alta qualidade. Por esse motivo, colecionadores e empresas de perfumes estão dispostos a pagar preços significativos por essa substância.





A descoberta da pedra de âmbar-gris na baleia cachalote em Las Palmas despertou grande interesse entre especialistas e entusiastas do setor. O achado representa não apenas um valor financeiro considerável, mas também uma oportunidade de estudo científico e conservação dessas espécies marinhas.





Após a descoberta, a pedra de âmbar-gris foi cuidadosamente extraída do trato digestivo da baleia e levada para análises adicionais. A universidade responsável pela necrópsia está coordenando os esforços para determinar a autenticidade, qualidade e potencial comercial do âmbar-gris encontrado.