Pinturas rupestres são descobertas em 3 sítios de Hidrolândia; equipe analisa

A cidade de Hidrolândia recebeu na última terça-feira (18) uma equipe de consultoria científicas que tem parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para a descobertas de pinturas rupestres em três sítios da cidade.

O processo está em discussão entre a população local há bastante tempo. As pinturas tornaram-se um assunto de interesse crescente. Em meados de 2017/2018, a própria comunidade formou um grupo de trabalho para se mobilizar e entrar em contato com o IPHAN.





“A “descoberta” se dá a partir dos comentários da comunidade do Salgadinho, que ao se deparar com os “Desenhos” como eles falam, não sabiam ao certo ao que se tratava, a partir daí passaram a comentar sobre” contou o diretor de cultura Leandro Sena.





O que é o IPHAN?





O IPHAN é responsável de atuar como um serviço de catalogação e preservação do patrimônio cultural brasileiro, foi criado em 1937 sendo vinculado ao Ministério da Cultura.





Sítios em Hidrolândia





Dois sítios estão na região de Salgadinho e outro na região de Passagem Franca. Os três espaços tem a existência de gravuras e pinturas rupestres.





O registro e o catálogo de parte das peças foram feitos pela INSIDE Arqueologia, onde vão ser analisadas e estudadas para aprofundar um pouco da história dos antepassados da região, esse é o início de um grande marco para a cidade.





“Não é apenas para a cultura da cidade, mas para a historiografia local, colocando nossa região como matéria de estudo. Esses achados mostram a existência/passagem de povos por essa região, nos ajudando a compreender melhor o desenvolvimento historiográfico e étnico do nosso povo. Acredito que seja apenas o primeiro passo para outras descobertas.” Falou Leandro Sena, sobre a importância desse momento para a cidade.

Para a população, as pinturas rupestres já marcaram grandes histórias como a Aclézia Feitosa que viu de perto as pinturas.





“Ao longo do Rio, nas pedras podemos encontrar as gravuras, e em outro lugar as pinturas. O que torna o lugar ainda mais curioso, é que as pinturas estão em uma pedra muito alta, que para os dias de hoje, é quase que impossível alguém se aproximar da pedra, podemos ver um nítido coração, composto por linhas meio avermelhadas, localizada na parte mais alta de cânion” Declarou a moradora Aclézia Feitosa.





Moradora também fez pontuações sobre o sítio de salgadinho ter sido descoberto em 1962 e já ter visitas de outros pesquisadores em 2009, onde deixaram registros nas pedras. Esses espaços são abertos a visitação, mesmo não sendo uma rota turística, os melhores meses de visita são novembro e dezembro, com a seca do rio os desenhos ficam mais visíveis.





