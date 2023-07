Cliente passa noite em motel, é abandonado por amigos e deixa local sem pagar a conta

Um cliente fugiu de motel correndo para não pagar a conta do estabelecimento localizado na Avenida Cleto Ferreira da Ponte, no Bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro, em Sobral, no interior do Ceará, no sábado (22).



As câmeras de segurança registraram a fuga do cliente. Nas imagens o homem aparece caminhando no interior do estacionamento do motel e indo em direção ao portão.

Um funcionário do motel que prefere não se identificar afirma que o cliente estava acompanhado de amigos e acompanhantes na suíte do estabelecimento e, enquanto dormia, foi deixado só na suíte.

"Sem ter dinheiro pra pagar, ele saiu escondido, mas depois, no mesmo dia, ele voltou pra pagar", explicou o funcionário.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, não foi registrada denúncia sobre o caso, e autoridades policiais não foram comunicadas sobre o caso, por isso não há investigação.

G1-CE