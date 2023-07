Reforma Tributária pode impulsionar forte alta no preço dos combustíveis, alerta IBP

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) fez um alerta crítico sobre a reforma tributária em tramitação no Congresso, afirmando que a proposta atual pode resultar em um considerável aumento nos preços dos combustíveis para os consumidores. O instituto alega que a manutenção da cumulatividade do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) aumentará os custos das operações, consequentemente levando a um aumento no preço nas bombas.





Em nota, o IBP lamentou que o principal objetivo da reforma tributária, a não cumulatividade, não será aplicado ao setor de combustíveis, que é vital para a indústria e para a movimentação de cargas e pessoas em todo o país. Isso poderá ter um impacto significativo nos preços em toda a economia brasileira.





“O conceito primordial desta reforma tributária, a não cumulatividade, não será aplicada nas operações com combustíveis, essenciais para a indústria e movimentação de cargas e pessoas em todo o país e com forte impacto nos preços da economia brasileira”, explica o IBP.





O instituto enfatizou que o setor de combustíveis é o único que não pode utilizar créditos tributários, resultando em distorções em um segmento já reconhecido como o maior pagador de tributos do país.





A PEC foi aprovada na Câmara e em agosto será votada no Senado.





(Hora Brasília)