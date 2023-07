"Traidores", diz Feliciano sobre votos do PL pela reforma

No Instagram, o parlamentar publicou um desabafo contra "o sistema, o governo, os oportunistas e os traidores".

O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) segue magoado com os 20 deputados do PL que votaram a favor da Reforma Tributária na Câmara.





No Instagram, o parlamentar publicou um desabafo contra “o sistema, o governo, os oportunistas e os traidores”.





Feliciano fez relação entre a aprovação da proposta e a recente condenação de Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





“O Sistema tirou de 58 milhões de brasileiros o direito de votarem em seu líder, em seu capitão. O governo de esquerda, sagaz e sórdido, coloca às pressas a votação da Reforma Tributária, que era liberal, mas passou a ser socialista“, refletiu.





“Surgem os oportunistas, que não respeitam a dor dos brasileiros que ainda estão sofrendo, e sentam à mesa com os responsáveis pela cassação: oportunistas, insensíveis, de memória curta, que não eram nada até Bolsonaro. Agora, em posição de poder, com mandato, sentam com os algozes“, avaliou o bolsonarista.





Para o pastor e deputado, a aprovação da Reforma Tributária dá à esquerda o sabor de comemorar: “cassamos e ainda aprovamos a Reforma com apoio dos amigos do cassado".





(Diário do Poder)