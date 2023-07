Reforma Tributária: veja como votaram os deputados cearenses

Na madrugada desta sexta, 7, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19, a Reforma Tributária, foi aprovada por 375 votos a favor a 113 contra. Dentre os deputados cearenses, apenas três votaram contrários à aprovação da matéria, todos do PL. Ainda da legenda, no entanto, dois parlamentares foram favoráveis ao texto-base da PEC.





Dos 22 deputados federais do Estado, 19 votaram a favor e três contra. O PL Ceará, que possui cinco parlamentares na Casa do legislativo nacional, teve três votos contrários e dois favoráveis. Enquanto André Fernandes, Dr. Jaziel e Priscila Costa votarão pela não aprovação, Júnior Mano e Matheus Noronha optaram pelo “sim”. Noronha, no entanto, se absteve no primeiro turno.





Confira como votaram os cearenses:





A favor





AJ Albuquerque (PP)

André Figueiredo (PDT)

Célio Studart (PSD)

Danilo Forte (União)

Dayany Bittencourt (União)

Domingos Neto (PSD)

Enfermeira Ana Paula (PDT)

Eunício Oliveira (MDB)

Fernanda Pessoa (União)

Idilvan Alencar (PDT)

José Airton (PT)

José Guimarães (PT)

Júnior Mano (PL)

Leônidas Cristino (PDT)

Luiz Gastão (PSD)

Luizianne Lins (PT)

Matheus Noronha (PL) *se absteve no primeiro turno

Mauro Benevides (PDT)

Moses Rodrigues (União)





Contra





André Fernandes (PL)

Dr. Jaziel (PL)

Priscila Costa (PL)





Com informações do portal Opinião CE