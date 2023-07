TENSÃO: Coreia do Sul ameaça derrubar Kim Jong-un

Declaração vem após o ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, criticar a implantação de um submarino nuclear de mísseis balísticos dos EUA na Coreia do Sul.





O Ministério da Defesa da Coreia do Sul ameaçou derrubar o governo de Kim Jong-un no viznho do Norte no caso de Pyongyang lançar um ataque de destruição em massa contra a aliança Seul-Washington. A fala vem na esteira de renovadas tensões na Península Coreana, que se agravam à medida que se multiplicam os testes de mísseis balísticos norte-coreanos e a Coreia do Sul implanta sistemas nucleares estadunidenses em seu território.





“No caso de qualquer ataque nuclear norte-coreano contra a aliança Coreia do Sul-EUA, ela enfrentará uma resposta imediata, esmagadora e decisiva da aliança”, disse a pasta, em comunicado divulgado nesta sexta-feira (21) e citado pelo portal Metrópoles. “Alertamos fortemente novamente que, por meio disso, [o ataque] resultará no fim do regime norte-coreano”, acrescentou.





Na quinta-feira (20), o ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, criticou a implantação de um submarino nuclear de mísseis balísticos dos EUA na Coreia do Sul no início da semana, dizendo que Pyongyang poderia considerá-lo uma base suficiente para o uso de armas nucleares para autodefesa.





O USS Kentucky, um submarino nuclear de mísseis balísticos da classe Ohio, aportou na terça-feira (18) em Busan, no sudeste da Coreia do Sul. No mesmo dia, ocorreu a reunião do Grupo Consultivo Nuclear (NCG) dos dois países, durante a qual os presidentes sul-coreanos Yoon Suk-yeol e seu homólogo norte-americano, Joe Biden, reafirmaram o compromisso de dissuadir a Coreia do Norte.





A Coreia do Norte realizou seu último lançamento de míssil em 12 de julho. Acredita-se que o novo míssil balístico intercontinental Hwasong-18 tenha voado mais de 1.000 quilômetros (621 milhas) a uma altitude máxima de mais de 6.000 quilômetros em uma trajetória elevada. Os projéteis provavelmente caíram no Mar do Japão, mas fora da zona econômica exclusiva do Japão.





