Ciclofaixa criada no meio de rodovia no Piauí viraliza na internet

Via para ciclistas foi construída em trecho entre a PI-140 e a PI-141; Estado confirma obra para mudar faixa de local.





Uma ciclofaixa construída entre as rodovias PI-140 e PI-141, no município de Canto do Buriti, no Estado do Piauí, viralizou nas redes sociais nesta 5ª feira (3.ago.2023) depois de um internauta compartilhar um vídeo da via em seu perfil no Twitter.





No vídeo, é possível ver que a ciclofaixa fica no meio das duas pistas para automóveis circularem em alta velocidade, sem barreiras ou estruturas de proteção.





O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) do Piauí informou, em nota, que a obra do contorno rodoviário da cidade de Canto do Buriti está em execução e não terá mais ciclovia na faixa central. Acrescentou, ainda, que a passagem “contará com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação”. Ao todo, o projeto para a reforma de 4,2 km do entorno rodoviário custará R$ 5.823.077,08.





O Poder360 questionou o departamento e o governo do Estado sobre os critérios técnicos envolvidos na criação da faixa, mas não obteve resposta até a publicação deste post. O espaço segue aberto para manifestação.





O CTB (Código Brasileiro de Trânsito) não menciona, no artigo que trata sobre ciclovias e ciclofaixas, a proibição da construção desse tipo de passagem no meio de rodovias.





Ele estabelece, no entanto, que as bicicletas não podem ser conduzidas em vias de trânsito expresso e em rodovias sem acostamento ou faixas próprias. Lembra também a preferência que ciclistas têm sobre veículos automotores, seguindo a lógica geral de que transportes maiores devem respeitar veículos menores.





Leia abaixo a nota divulgada pelo governo do Piauí:









“Sobre o projeto do contorno rodoviário da cidade de Canto do Buriti, a 400 km ao sul de Teresina, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER/PI) informa que a obra ainda está em execução e tem hoje apenas uma faixa sendo utilizada pela população.





“Informa ainda que a ciclovia não foi concluída e estão sendo feitos ajustes e adequações no projeto básico, para aperfeiçoá-lo e garantir total segurança aos usuários. Uma dessas alterações é o deslocamento da ciclofaixa para a margem esquerda, que está sendo implementada com a manutenção de todos os dispositivos de segurança exigidos por lei para obras viárias.





“A obra do entorno rodoviário contempla uma extensão de aproximadamente 4,2 quilômetros, de um total de 10,89 quilômetros. O valor total da obra é R$ 5.823.077,08. O projeto prevê a execução da conclusão dos serviços de Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo – TSD, do Contorno Rodoviário da cidade de Canto do Buriti – PI, trecho: Entrada da PI-141 (Canto do Buriti / Elizeu Martins) / Entrada PI-140 (Canto do Buriti / São Raimundo Nonato), com extensão de 4,164 km.





“O contorno rodoviário contempla duas vias principais com 7 metros de largura cada, dividida em 4 faixas para o fluxo dos veículos, bem como uma ciclofaixa com extensão de 4,10 km, dois passeios (um para cada via), drenagem superficial (sarjeta, meio-fio, entrada d’água e descida d’água), ampliação de um bueiro triplo e sinalização horizontal e vertical....





“O órgão reitera que a obra é muito importante para a mobilidade urbana e contribuirá de forma significativa para a fluidez do trânsito na cidade e na região sul do Estado. A população do Piauí, em especial da região do território Vale dos Rios Piauí e Itaueira, terá, após a obra finalizada, uma importante via de mobilidade urbana, com o atendimento a todas as normas de segurança de trânsito.”.





(Diário do Poder)