Com dois anos de atraso, obras da ponte estaiada de Sobral não tem data de entrega

As obras começaram dia 21 de agosto conforme registro no Portal da Transparência.

As obras da primeira ponte estaiada do Ceará, que está sendo construída sobre o rio Acaraú em Sobral, iniciadas dia 21 agosto de 2020, e tinha prazo de entrega previsto de 360 dias, ainda não foi entregue e não tem previsão. No próximo dia 21 de agosto farão dois de atraso. Dia 30 de março deste ano, quando a Prefeitura já falava em inaugurar a obra, no aniversário de Sobral, um cabo de sustentação da ponte se rompeu, o que colocou em dúvida toda a estrutura do equipamento.





Segundo o Portal da Transparência, a Construtora Plato Ltda é a responsável pela obra orçada inicialmente em R$ 6.937.257,40, oriundos de emendas dos parlamentares, ex-Senador Eunício Oliveira (MDB) e do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB) e participação do Tesouro Municipal. Conforme está registrado, ainda, no Portal, a obra começou dia 21 de agosto de 2020.





A ponte terá passarela exclusiva para ciclistas e pedestres medindo 112 metros de cumprimento, 12 hastes, três bases de sustentação e dois pilares centrais, com plano de mobilidade no entorno, e ligará o bairro Dom Expedito ao Centro.





