TERROR EM FORTALEZA: criminosos retiram motoristas à força e incendeiam veículos

Ao menos quatro veículos foram incendiados em ruas do Grande Pirambu, na periferia de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (10). As ações criminosas foram concentradas nas avenidas Dr. Theberge, Presidente Castelo Branco e Leste-Oeste, área com forte atuação de facções criminosas em conflito. A polícia fez bloqueios na região, e duas escolas suspenderam as aulas.





O ataque na Avenida Dr. Theberge foi flagrado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra dois homens em uma moto abordando o veículo que estava parado no semáforo. Os ocupantes do veículo saíram correndo e um dos homens incendiou o carro (Assista no vídeo acima).





Também houve um carro atacado na Rua Engenheiro João Nogueira, no Bairro Álvaro Weyne, que também faz parte da região do grande Pirambu. Segundo testemunhas, dispararam contra o carro e tentaram incendiar o veículo.





(G1/CE)