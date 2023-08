Elon Musk anuncia que a luta contra Mark Zuckerberg será transmitida no X

O bilionário Elon Musk disse que fará uma luta com o cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e que o confronto será transmitido no X, anteriormente conhecido como Twitter. Musk fez o anúncio em uma série de tweets no domingo (6) e afirmou que está “levantando pesos ao longo do dia, se preparando para o confronto”. Ele também ressaltou que todos os lucros da luta serão destinados a instituições de caridade para veteranos.





“A luta Zuck x Musk será transmitida ao vivo no X”, escreveu Musk . “Todos os rendimentos irão para a caridade para os veteranos”, disse o bilionário.





A luta entre Musk e Zuckerberg foi originalmente proposta em junho, quando os dois bilionários da Big Tech concordaram em participar de uma luta no ringue. As apostas para a luta potencial foram elevadas no mês passado, quando a Meta de Zuckerberg lançou um novo concorrente do Twitter chamado Threads.





“Eu topo uma jaula (típica das lutas livres) se ele topar (risos)”, escreveu Musk durante interação com internautas em junho.





Zuckerberg compartilhou um print das mensagens do Twitter no Instagram, que também integra o conglomerado da Meta, com a legenda: “Me envia a localização”.





A notícia da possível luta chegou ao conhecimento do chefe do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, que conversou com os dois potenciais combatentes e até mesmo entrou em contato com o governo italiano para explorar a possibilidade de utilizar o Coliseu em Roma para o evento.





Enquanto Zuckerberg possui treinamento em artes marciais, Musk está focado em seu preparo físico, dedicando-se a exercícios de musculação, e apresenta uma clara vantagem de tamanho. A expectativa em torno desse confronto entre dois titãs da tecnologia tem atraído a atenção do público.





