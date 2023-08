Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite deste domingo, dia 6, no bairro Padra Palhano.





Segundo informações, a vítima conduzia uma motoneta, quando perdeu o controle do veículo, batendo a cabeça no meio-fio. Infelizmente, ocorreu o óbito no local.





O condutor da motoneta foi identificado como Francisco Carlos de Sousa. A vítima residia no bairro Padre Palhano.