Comoção marca enterro de vaqueiro em Boqueirão do Piauí; cavalo "chora" ao lado de caixão

O corpo do vaqueiro Wagner de Sousa, de 23 anos, foi velado e sepultado sob forte comoção de familiares e amigos na tarde da última sexta-feira (04/08), no povoado Varjota, em Boqueirão do Piauí.





Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao jovem no cemitério da localidade. O cavalo da vítima acompanhou cortejo em meio a grande tristeza.

Conhecida como Vavá, a vítima perdeu controle da motocicleta, saiu da pista e bateu contra árvore ao retornar do Festival de Farinhada, em Boqueirão do Piauí. O jovem teve morte no local.





A vítima era bastante conhecida na região e era apaixonado por vaquejada.





(180Graus)