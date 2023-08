Jovem finge estar morto para não ter o corpo queimado vivo na zona rural de Crateús

Na manhã deste sábado (05), um jovem identificado como Israel Quadro de Sousa, de 27 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio chocante. Segundo informações, ele foi agredido e jogado em uma cova por três homens desconhecidos. O crime ocorreu na localidade Barra d’Água, próximo ao Distrito do Realejo, na zona rural de Crateús. De acordo com relatos, a tentativa de homicídio teria sido motivada por uma dívida de R$ 1.700 reais. Israel teria emprestado essa quantia a um dos acusados e, ao cobrar o dinheiro de volta, acabou sofrendo represálias. O devedor não teria gostado da cobrança e se uniu a outros dois indivíduos para cometer o crime.





Israel, que é morador da comunidade de Mucambo, foi brutalmente agredido e ficou gravemente ferido. Após as agressões, os agressores jogaram seu corpo dentro de uma cova. No entanto, o jovem teve uma atitude corajosa e decidiu fingir-se de morto ao ouvir os criminosos combinarem que o queimariam vivo. Sua estratégia deu certo e, assim que os acusados saíram do local, ele conseguiu sair da cova e pedir socorro.





Populares que passavam pelo local foram fundamentais para ajudar a vítima. Israel foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Regional São Lucas de Crateús, onde recebe cuidados médicos. Segundo informações, devido à gravidade das agressões sofridas, seu estado de saúde requer cuidados especiais.





Enquanto isso, as forças policiais estão empenhadas em localizar e prender os responsáveis pelo crime. Composições da Polícia Militar estão realizando diligências na região na tentativa de capturar os acusados e levá-los à justiça.





As investigações estão em andamento e as autoridades esperam que, com a colaboração da população os autores sejam presos.





(Manuel Sales)