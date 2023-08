Gilmar anula provas de operação contra governador de Alagoas

Como argumento, o magistrado afirma que a legislação proíbe que um candidato às eleições seja alvo de medidas cautelares nos 15 dias que antecedem o primeiro turno. Ele ainda considera a ação contra Dantas “espetaculosa” e “sensacionalista” e disse que ela visava desequilibrar as eleições.





A PF fez diligências em endereços ligados ao governador, sob a suspeita de que ele estaria envolvido em um esquema de “rachadona” que teria desviado R$ 54 milhões na Assembleia Legislativa do estado.





Dantas chegou a ser afastado de seu cargo, enquanto disputava reeleição, por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, o STF suspendeu o afastamento 13 dias depois.





O governador foi eleito no segundo turno, com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da família Calheiros. Ele alega que a operação contra ele foi de uso político.





(Pleno News)