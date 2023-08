Incêndio atinge área da antiga AABB de Santa Quitéria e chega a queimar equipamentos abandonados

Um incêndio atingiu a área da antiga Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na tarde desta terça-feira (08/08), no bairro Boa Vida, em Santa Quitéria. O fogo não chegou ao prédio, porém devastou todo o matagal ao redor e ainda queimou alguns equipamentos.





Os bombeiros civis, com o uso de bombas costais, conseguiram debelar os focos. Um playground, com materiais de plástico e fibra de vidro, abandonado ao lado das piscinas, ficou completamente destruído.

As chamas só não avançaram rumo à Escola João Rodrigues Pinto, por conta do muro que os separam. O forte cheiro de fumaça, inclusive, comprometeu a realização das aulas no local, tendo os alunos e funcionários sido liberados.

O complexo, que fez parte da história do município por mais de quatro décadas, está desativado há vários anos, não recebendo qualquer manutenção em sua estrutura. Também não é de conhecimento público, quem está atualmente responsável e se alguma providência será adotada após este fato. Apesar do prédio estar em boas condições, como as salas e o salão de festas, há bastante mato, sujeira e as piscinas comprometidas com lodo e água acumulada.





Outra ocorrência nesta tarde se deu na região do Portal das Areias, por trás da fábrica Democrata, para onde a guarnição foi tentar controlar o fogo, com o auxílio da Polícia Militar e Secretaria de Segurança.





A Voz de Santa Quiteria