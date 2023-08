WhatsApp ganha recurso de compartilhamento de tela durante chamada de vídeo; veja como usar

Se aproximando cada vez mais de plataformas de videochamada, como Zoom, Teams e Skype, o WhatsApp anunciou nesta terça-feira (8) um novo recurso que permite compartilhar a tela durante chamadas de vídeo no app de mensagens.O recurso está disponível no aplicativo do WhatsApp para Android, iOS e Windows. Ao g1, a empresa explicou que a novidade chega a todos os usuários ainda nesta semana.



"Seja dividindo documentos durante o trabalho, mostrando fotos para a família, planejando férias ou fazendo compras on-line com amigos, ou apenas ajudando os avós com algumas tarefas – a ferramenta permite que você mostre ao vivo a sua tela durante a chamada", explicou.

Como compartilhar a tela no WhatsApp

Em celulares, o recurso funciona no modo paisagem, o que permite melhor visualização do conteúdo compartilhado. Veja como fazer: Ao iniciar uma videochamada no WhatsApp, toque no ícone "Compartilhar", localizado na parte inferior do app; Então, escolha compartilhar um app específico ou a tela inteira; Pronto! Os participantes verão a seguinte mensagem: "[nome da pessoa] iniciou o compartilhamento de tela. G1