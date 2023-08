Filho mata o pai a facadas após briga durante o jantar

Um jovem de 19 anos matou o próprio pai, 44, a facadas, na noite desta segunda-feira (7/8), após uma discussão durante o jantar. O crime ocorreu dentro da casa da família que fica na Rua Von Ihering, no bairro Barreirinha, em Curitiba (PR).





De acordo com informações preliminares apuradas pela Banda B, a vítima foi esfaqueada duas vezes: uma no pescoço e outra no peito. Uma das vizinhas da família, Maria Lúcia dos Santos Koketsu, afirmou que as brigas entre pai e filho eram constantes.





Metrópoles