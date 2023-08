Paciente tenta fugir de hospital no Ceará e cai da janela da enfermaria

Um paciente que estava internado no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, pulou a janela da enfermaria e caiu do prédio da unidade ao tentar fugir do hospital. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (8).De acordo com a direção do IJF, o paciente, que não teve a identidade informada, deu entrada na unidade no último domingo (6), com múltiplas perfurações por arma branca.





Ainda segundo a direção do hospital, após a queda durante, o homem foi atendido pelas equipes da emergência e segue em quadro estável. Ele passará por exames."As equipes de psicologia, psiquiatria e serviço social do hospital também estão acompanhando o caso. Um processo administrativo interno será encaminhado para apuração do caso", informou a direção.





G1 Ceará