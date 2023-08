DESCASO: Pista de Bicicross de Sobral está abandonada e deteriorada

Apesar do equipamento ter passado por uma reforma em 2022, com investimento de mais de mais de 400 mil reais, a situação é de abandono e deterioração.





A Pista de Bicicross do Parque da Cidade, que foi inaugurada no ano de 2005, com supervisão técnica da Confederação Brasileira de Bicicross (CBBx), está em péssimas condições de uso e conservação. A pista, que tem 343 metros de extensão e 16 saltos da modalidade BMX, está tomada pelo mato e com os obstáculos se desfazendo.





A última reforma da pista aconteceu em 2022 e teve investimento de cerca de R$ 420 mil, executada com recursos do Tesouro Municipal. A obra teve como objetivo preparar a pista para realização da Taça Sobral de BMX 2022, segundo o site da Prefeitura de Sobral.





O Portal Paraíso visitou o local e constatou o abandono do equipamento público, que além de oferecer risco de acidente para os atletas que ainda praticam o esporte, também serve de esconderijo para usuários de drogas e criminosos.





Um morador das proximidades, que preferiu não se identificar, lamentou a situação e disse que a pista precisa de manutenção constante para evitar o desperdício de dinheiro público e garantir a segurança dos frequentadores do Parque da Cidade.





Por Edwalcyr Santos