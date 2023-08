CAOS NA SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL: Hospital do Coração suspende atendimentos à população

A suspensão dos atendimentos já era prevista desde o mês de junho, quando o Sindicato dos Médicos do Ceará recebeu um comunicado dos médicos que atuam na unidade. De acordo com o documento, os profissionais da saúde estão sem receber desde novembro de 2022.





Além dos problemas com relação aos pagamentos dos médicos, a unidade também sofre com a escassez de medicamentos essenciais e também a falta de manutenção nos equipamentos.

Segundo informações apuradas pelo SPN, uma das principais razões da paralisação seria a ausência do pagamento do extrateto de mais de R$ 2 milhões por parte da Secretaria da Saúde (SESA) do Ceará. Através de nota a Secretaria informou que o pagamento será realizado nos próximos dias após a assinatura de um decreto pelo governador Elmano de Freitas.





O dinheiro será enviado para a Prefeitura de Sobral, que será a responsável por repassar os valores para o Hospital do Coração.





Em ofício publicado, através das redes sociais do hospital, é sugerido que profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) só "encaminhe como vaga zero apenas os casos de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e casos de BAVT".





O impacto da paralisação das atividades do hospital afetará não só habitantes de Sobral, mas também pessoas que moram em diversas cidades da região norte do estado.





Com informações do Sobral Portal de Notícias