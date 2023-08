SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL PRENDE TRÊS PESSOAS SUSPEITAS DE HOMICÍDIO

Na manhã do dia 09.08.2023 (quarta-feira), uma ação do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), com apoio operacional da equipe da Delegacia Regional de Sobral, culminou no cumprimento de Mandados de Prisão Preventiva e Mandados de Buscas Domiciliares.





A ação policial resultou nas prisões de Victor Pereira Oliveira, vulgo "VT", de Francisco Dhefferson Frota Sousa e de Maria Andressa Silva Vieira, investigados por envolvimento no crime de Homicídio no qual foi vítima DAVID DE SOUZA CARVALHO, conhecido como "VAMPIRINHO".





Além disso, foram executadas Buscas Domiciliares nos endereços dos alvos no bairro Alto do Cristo em Sobral, oportunidade na qual foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) motocicleta utilizada no crime.





As diligências foram autorizadas judicialmente por meio de decisão expedida pelo 5° Núcleo de Custódia de Sobral.









Relembre o caso





No dia 23.06.2023, indivíduos executaram a vítima DAVID DE SOUZA CARVALHO, conhecido como "VAMPIRINHO", através de múltiplos golpes de faca, fato ocorrido na Travessa João XXIII, bairro Alto do Cristo.





A vítima, mesmo com várias perfurações, conseguiu andar alguns metros em busca de ajuda, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito no local.





Através de diligências investigativas, a equipe policial conseguiu identificar e qualificar 03 (três) pessoas envolvidas com o crime, capturadas nesta data.





Após os procedimentos, os presos foram entregues a disposição do Poder Judiciário.





As investigações seguem para identificar outros envolvidos no crime citado.





Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral 3677-4711.