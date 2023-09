Acusado de vazar fotos da autópsia de Marília Mendonça é condenado a 10 anos de prisão

André Felipe de Souza Alves Pereira foi condenado a 8 anos de prisão e 2 anos e 3 meses de detenção pela Justiça do Distrito Federal por vazar fotos das autópsias dos cantores Gabriel Diniz e Marília Mendonça. Ele é acusado de vilipêndio a cadáver, racismo, divulgação do nazismo e outros delitos.





Segundo a sentença da 2ª Vara Criminal de Santa Maria, o juiz Max Abrahao Alves de Souza destacou o objetivo do réu de “humilhar e ultrajar” os artistas, utilizando imagens altamente sensíveis ao público. A decisão salientou a intenção clara de desrespeito nas postagens de André Felipe no Twitter.





Durante o processo, evidências como links, mensagens nas redes sociais, documento de identidade falso e relatos sob contraditório confirmaram a autoria e materialidade dos crimes. O acusado admitiu ser o responsável pelo perfil que divulgou as fotos e também ter utilizado postagens com armas e conteúdo racista. Ele ainda reconheceu o uso de um documento falso na sua prisão e a criação de uma conta em referência ao “Massacre de Columbine”, com mensagens de violência.





(Hora Brasília)