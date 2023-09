Casal briga em terminal de ônibus e polícia descobre que um deles guardava serpente viva em mochila

Um casal brigava no Terminal Lagoa, no Bairro Parangaba, em Fortaleza, quando a polícia abordou a dupla e descobriu que um deles guardava duas serpentes dentro da mochila. Uma estava morta e a outra ainda estava viva .





De acordo com informações da Guarda Municipal, os gritos do casal chamaram atenção da população que estava no local. Com sinais de embriaguez durante a abordagem, um deles alegou que o namorado estava com as serpentes na mochila.





A existência do animal vivo, que é da espécie "corn snake", era o motivo da briga, conforme os agentes de segurança. A dupla foi levada ao 30° Distrito Policial.





A delegada enquadrou o acusado que guardava a cobra na Lei de Crimes Ambientais, já que ele não tinha autorização de porte do animal.





O animal foi entregue à Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM), que levou a cobra para a base da corporação e depois encaminhou para uma instituição responsável pelo acolhimento de animais silvestres. As duas serpentes não são originárias do Brasil. Elas são da região sudeste dos Estados Unidos.





G1 Ceará