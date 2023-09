Neymar paz e amor? Após tretas no PSG, brasileiro cede pênalti para saudita em estreia

Na estreia pelo Al-Hilal, Neymar teve grande atuação, mesmo com apenas 35 minutos em campo. Ele saiu do banco e participou diretamente de quatro gols do time saudita na goleada por 6 a 1 sobre o Al-Riyadh.



Um deles, porém, chamou especial atenção. Aos 42 minutos do segundo tempo, quando o placar já apontava 4 a 0 para o Al-Hilal, Neymar dominou dentro da área e a bola bateu no braço de um adversário. O juiz marcou pênalti.

Autor de 74 gols de pênalti na carreira, cobrador oficial em diversos clubes e na Seleção, maior contratação do Al-Hilal e estreante, Neymar naturalmente seria um candidato a bater, até para marcar com gol sua primeira aparição pelo clube.

No entanto, quem bateu — e converteu — foi o saudita Salem Al Dawsari, que está há seis anos no Al-Hilal e é o capitão da equipe, além de ídolo da torcida. Neymar apoiou o companheiro antes da cobrança.

A postura generosa chama a atenção, principalmente, porque o brasileiro já teve problemas na carreira por querer bater pênaltis.

Especialmente no PSG, onde “tretou” tanto com Cavani, que já estava no clube francês, quanto com Mbappé, que chegou na mesma temporada que o brasileiro — 2017-18 —, mas com quem dividiu altos e baixos dentro e fora de campo.

Ao menos por enquanto, Neymar mostra que quer adotar uma postura “paz e amor” em seu novo clube, mesmo sendo um dos nomes mais badalados da liga saudita.

