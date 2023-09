Como é? Flávio Dino diz que Polícia Federal está a serviço da “causa” de Lula e do Brasil

O ministro da Justiça, Flávio Dino, em discurso junto ao presidente Lula, elogiou a atual atuação da Polícia Federal, condenando ações passadas da corporação. Ele afirmou que agora a PF serve à causa do Brasil e do petista, destacando a eliminação de espetacularizações e forças-tarefas ilegais. Dino também enfatizou a importância da obediência à lei para os novos agentes. Além disso, ele endossou a opinião de Lula sobre o sigilo dos votos dos ministros do STF, sugerindo a possibilidade de mandatos para os magistrados no tribunal.





A fala se deu na cerimônia de encerramento dos cursos de formação profissional da Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira, 5.





