CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL - 20/09/2023

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, em Sobral.





Ao todo, 90 oportunidades estão abertas. Os interessados devem agendar o atendimento através do site ( CLIQUE AQUI ). Os documentos necessários para o atendimento presencial são: Carteira Profissional, Identidade, CPF, Comprovante de Escolaridade e Comprovante de Residência.