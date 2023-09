Forma de “espantar” redemoinho de poeira viraliza na web; confira

Um redemoinho de poeira chamou a atenção dos moradores da cidade de Apuiarés, no sertão norte do Ceará. O caso aconteceu na tarde do sábado (2). Um vídeo viralizou nas redes sociais pela forma como as pessoas “espantam” o fenômeno. Utilizando a palavra “cruz” repetidas vezes, as pessoas conseguem fazer com que o redemoinho se desmanche.



De acordo com Ailton Carlos, que filmou esse momento, nos interiores, é normal utilizar essa técnica para fazer com o redemoinho de poeira acabe.

“É porque antigamente tinham esses redemoinhos e o pessoal do nordeste do Ceará mais antigo falava isso. Dizem que o redemoinho não passava na sua casa pra sujar tudo de terra ou derrubar o telhado, então eles faziam o gesto da cruz com os dedos e falavam ‘cruz, cruz, cruz, cruz’ até ele se desviar de onde a pessoa estava ou até mesmo se desmanchar”, contou o agricultor em entrevista exclusiva para o Portal.



No vídeo, é possível ver as pessoas fazendo o gesto da cruz com os dedos e repetindo a palavra “cruz”. Pouco tempo depois, o redemoinho desaparece.

No vídeo, é possível ver as pessoas fazendo o gesto da cruz com os dedos e repetindo a palavra “cruz”. Pouco tempo depois, o redemoinho desaparece.





O que é um redemoinho de poeira?

Os Redemoinho são caracterizados pelo movimento de uma massa de ar em torno de um epicentro com velocidade pequena sendo em geral em torno de 50 km/h e diâmetro de 10, 20, 100 ou até 200 metros. A velocidade implica diretamente sobre o diâmetro de cada um.

Um redemoinho é um funil ou tubo em forma de o vento, ele se parece com um tornado. Sua origem é semelhante ao que permite o desenvolvimento de furacões, tornados ou ciclones.

A Voz de Santa Quiteria