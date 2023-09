Lula só perde para ele mesmo no ranking de passeios internacionais

A quatro meses de o ano terminar, o presidente Lula desbancou o terceiro lugar de Fernando Henrique Cardoso e reina absoluto no ranking de presidentes com maior número de viagens internacionais no primeiro ano de governo. FHC fez 19 viagens em 1995, número já superado por Lula neste ano na ida a Angola no fim de agosto. A espichada que o petista deu, seguindo para São Tomé e Príncipe, garantiu o bronze ao próprio Lula, que já ocupava o primeiro e o segundo lugar do ranking.





Só deu ele





O petista garantiu o ouro no primeiro ano do Lula2, foram 36 agendas internacionais. A prata foi no Lula1, com 33 viagens.





Vantagem ampliada





O ranking vai ser atualizado ainda em setembro. Antes de operar o quadril, Lula vai para Índia, Cuba e Estados Unidos.





Petistas adoram





Dilma Rousseff, no primeiro governo, quase empata com FHC. A petista zarpou do Brasil em 18 oportunidades.





Herdeiros





Michel Temer, sucessor da “impichada” Dilma, foi o presidente que menos viajou, só seis vezes. Menos até que Itamar, com nove viagens.





(Diário do Poder)