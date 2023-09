Gretchen grava no Ceará novo filme de Allan Deberton, com Canoa Quebrada como um dos cenários

É em uma boate no Centro de Fortaleza que Gretchen se prepara para fazer o que faz de melhor. No novo filme de Allan Deberton, “O Melhor Amigo”, a cantora participa de cena animando o público em cima do palco.





"O convite foi uma surpresa. Não imaginava que tinham pensado em mim (para o filme). A equipe é incrível, a produção é linda. Eu nunca fiz um trabalho tão perfeito", diz a cantora.





O premiado Allan Deberton, mesmo diretor de Pacarrete (2019), dirige agora uma continuidade da história que começou há 10 anos. Em 2013, Deberton lançou um curta-metragem com o mesmo título, trazendo a história dos amigos Lucas e Felipe. A trama acontece quando Lucas descobre uma paixão oculta por Felipe.

O longa-metragem, contudo, tem uma linguagem musical, o que torna a participação de Gretchen ainda mais especial. “É um filme super difícil de realização, porque a gente propôs fazer isso um musical, fazendo referência a grandes músicas brasileiras e também internacionais que marcaram a geração”, diz Deberton.





A ideia para o longa-metragem nasceu logo depois do lançamento do curta já que, segundo o diretor, o filme deixava uma margem para que a história continuasse. “Por ser curta-metragem, ficava a sensação de que tinha uma parte faltando da história. Eu percebi que as pessoas estavam querendo ver mais. Como o curta já trazia muito desse tom de praia, de colorido do nosso Nordeste, eu logo vi que o longa também teria que beber da mesma fonte”, conta Allan.





História continua

O filme teve cenas gravadas em Fortaleza, onde o Valentina Club dá espaço à boate “Sal e Pimenta”, além da Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, a 163 km da capital. Nesses cenários, a história de Lucas e Felipe é retomada e ganha novos elementos.





Se no curta-metragem os protagonistas eram feitos por Jesuíta Barbosa e Victor Sousa, dessa vez os mesmos personagens vão ser personificados por Vinícius Teixeira e Gabriel Fuentes.





“Eu acho que não tem como não pensar e não dizer que o Lucas foi construído lá com o Jesuíta e a construção dele é incrível. Então realmente estudei muito, assisti muito o curta, mas acho que o longa vem com uma história que, por ter mais tempo, traz mais complexidade”, diz Vinícius.





“Agora vem com mais profundidade, com muito mais camadas, com mais desejos. Principalmente para o Felipe, nesse universo interno dele e de outras questões também”, completa Gabriel Fuentes.

Um dos novos elementos incluídos na história é o personagem Martim, vivido por Leo Bahia, que já teve uma relação com Lucas com pontos ainda a serem resolvidos.





“Eu sinto que o curta traz questões muito presentes na juventude e que vamos atrás quando esses personagens estão mais envelhecidos. O Lucas tem uma vida que ele viveu nesse tempo e é onde o Martin entra. Acho que ele vai trazer ainda mais profundidade para essa história aí”, conta Leo Bahia.





Elenco





Além dos protagonistas, o filme conta também com atores como Claudia Ohana e Mateus Carrieri. O ator, por exemplo, interpreta José, que ao lado do marido argentino, Juan, vivido por Diego Montez, gosta de viajar pelo Brasil e acaba parando na praia de Canoa Quebrada.





“Numa dessas viagens eles acabam trombando com o Lucas, o protagonista, e aí eles desencadeiam nele uma gama de sentimentos para a história desenrolar. Foi uma alegria ter sido convidado pelo Allan para fazer o filme. O personagem é divertido, a história é divertida, solar”, conta Mateus.





O elenco cearense também está presente no filme, com atores já reconhecidos, como Denis Lacerda – a Deydianne Piaf, Rodrigo Ferrera – a Mulher Barbada, Rapha Souma e Muriel Cruz.“De fato, é um elenco muito incrível. É um elenco novo, que se soma a pessoas que estão juntos nesse projeto, que já são nomes conhecidos e abraçaram com muito carinho também”, diz Allan Deberton.





“O Melhor Amigo” é uma produzido em parceria com o Telecine, com distribuição da Vitrine Filmes. A previsão para lançamento em festivais é no começo do segundo semestre de 2024.





G1 CE