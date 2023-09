IFCE abre mais de 500 vagas para cursos técnicos gratuitos em Fortaleza e Caucaia; veja como participar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) lançou o edital 2024.1 de seleção de cursos técnicos presenciais para as unidades de Fortaleza e Caucaia. São 560 vagas ao todo.





As oportunidades incluem cursos como eletrotécnica, mecânica industrial, segurança do trabalho, química e vários outros. O IFCE é uma instituição pública e, portanto, não há cobrança de mensalidades nos cursos.





O edital contempla duas formas de cursos técnicos. Em Fortaleza, todos os cursos são da modalidade integrada, aquela em que o aluno cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo no IFCE. Já em Caucaia, além de integrados, há a oferta também de alguns cursos subsequentes - voltados para quem já concluiu o ensino médio.





Cursos incluídos





Campus Fortaleza:

Técnico Integrado em Edificações - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

35 vagas Técnico Integrado em Eletrotécnica - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

35 vagas Técnico Integrado em Informática - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

35 vagas Técnico Integrado em Mecânica Industrial - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

35 vagas Técnico Integrado em Química - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

35 vagas Técnico Integrado em Telecomunicações - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 35 vagas

35 vagas Técnico Subsequente em Edificações - Presencial Noturno - 30 vagas

30 vagas Técnico Subsequente em Eletrotécnica - Presencial Noturno - 30 vagas

30 vagas Técnico Subsequente em Instrumento Musical - Presencial Matutino - 30 vagas*

30 vagas* Técnico Subsequente em Manutenção Automotiva - Presencial Noturno - 35 vagas

35 vagas Técnico Subsequente em Mecânica Industrial - Presencial Noturno - 30 vagas

30 vagas Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho - Presencial Noturno - 35 vagas

*(7 para Violão, 8 para Teclado, 10 para Canto e 5 para Acordeão).





Campus Caucaia:

Técnico Integrado em Eletroeletrônica - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas

40 vagas Técnico Integrado em Metalurgia - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas

40 vagas Técnico Integrado em Química - Presencial Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas

40 vagas Técnico Integrado em Segurança do Trabalho (Integral (Matutino e Vespertino) - 40 vagas

Inscrições e taxa





As inscrições serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico ifce.funetec.org, das 15h do 2 de outubro às 23h59 do dia 22 de outubro (horário de Brasília). O edital determina que, para inscrever-se, o candidato deve possuir, obrigatoriamente, Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio e documentação oficial de identificação, com foto e assinatura.





Será cobrada a taxa no valor de R$ 50,00 para a inscrição e o pagamento deverá ser feito por meio de boleto bancário ou código QR Pix emitido no site de inscrição. No entanto, o edital do seletivo prevê a isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O prazo para a solicitação da isenção vai de 2 a 9 de outubro, também através do site da Funetec.





A pessoa candidata inscrita no CadÚnico deverá enviar, por meio da Área do Candidato no site da Funetec, seu próprio número de cadastro NIS, para ser feita a consulta formal ao respectivo sistema do Governo Federal para avaliação da posição do cadastro perante o CadÚnico. O inscrito deve atentar para informar o próprio NIS e não de nenhum outro membro da família.





Forma de seleção e reserva de vagasA seleção será feita mediante prova objetiva de conhecimentos gerais (de caráter eliminatório) e prova discursiva de redação (classificatória). Aplicação está prevista para o dia 26 de novembro.





Vale lembrar que a instituição reserva 50% do total das vagas ofertadas por curso/turno/campus para egressos de escolas públicas.





Dentro desse percentual, há também a reserva para os candidatos para quem possua renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, havendo também cotas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e pessoas com deficiência (consultar o item 5 do edital para mais detalhes).





