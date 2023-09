LULA já escolheu o próximo ministro do STF, dizem aliados. Sua dúvida agora é outra

Quem participou nas conversas que Luiz Inácio Lula da Silva teve a portas fechadas em Brasília, nos últimos dias, saiu com a convicção de que o presidente da República não tem mais dúvidas sobre quem vai nomear para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF).





Lula sinalizou aos interlocutores que está decidido a indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino. A questão, para ele, agora é outra: quem assume o lugar de Dino.





No desenho ideal de Lula para essa dança das cadeiras, ele anuncia a indicação de Dino junto com o nome do substituto.





Seu preferido para o posto é o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, mas, nos últimos dias, Messias tem dito nos bastidores que não quer o posto e que continua na corrida pelo STF. A aliados, chegou a dizer inclusive que, se Lula não o indicasse para o tribunal, não aceitaria a Justiça e ficaria na AGU.





Lula recebeu o recado e entendeu que terá que fazer um agrado ao subordinado, para que ele não se sinta preterido. "Preciso conversar muito com o Messias", ele tem dito aos auxiliares mais próximos.





Mas nem ele nem ninguém em Brasília acredita que Messias recusaria mesmo um convite para um ministério tão importante. O arranjo teria ainda a vantagem de abrir espaço para o presidente da República nomear uma mulher negra para a AGU, a assessora especial de Diversidade e Inclusão do órgão, Claudia Trindade.





Bela Megale, O Globo