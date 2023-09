SAIU NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: Mulher é presa em flagrante após bater e torturar filha de 5 anos, em Bela Cruz

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, nessa quarta-feira (27), uma mulher, de 29 anos, suspeita de agredir e torturar a própria filha, uma criança de cinco anos. A captura ocorreu na cidade de Bela Cruz. O flagrante foi realizado em uma unidade da Polícia Civil.





As diligências foram iniciadas logo após os policiais civis da Delegacia Municipal de Bela Cruz tomarem conhecimento sobre o fato. Conforme levantamentos policiais, a mulher teria agredido e torturado a filha em um imóvel, no bairro Centro. No endereço indicado, os investigadores constataram os fatos. A vítima apresentava escoriações pelo corpo.





Diante do flagrante, a suspeita foi conduzida para a unidade policial, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tortura, praticada por meio de lesões corporais e violência psicológica. A mulher foi colocada à disposição da Justiça.