Homem mata ex-esposa de 19 anos e depois tira a própria vida

Oberto Nóbrega de Barros Oliveira, conhecido como Betinho Barros, ouvidor público e Secretário de Comunicação da prefeitura do município de Belém, no Agreste da Paraíba, matou a ex-esposa a tiros, e tirou a própria vida em seguida no início da noite desta quinta-feira (21).



De acordo com informações da polícia, Betinho Barros, de 38 anos, cometeu feminicídio contra a estudante Rayssa Kathylle de Sá Silva, de 19 anos, por volta das 18h na casa da mãe da vítima, localizada no Centro de Belém.

O casal estava em processo de divórcio, mas já estava separado há um tempo, e a polícia ainda não sabe como ele teve acesso a casa.

Betinho Barros já havia ameaçado a vítima outras vezes e ela prestou depoimento na Delegacia da Mulher em Guarabira, solicitando uma medida protetiva contra ele.

A polícia segue realizando as investigações e aguardando a perícia analisar o local.

G1