TSE PROIBIU BOLSONARO de alertar sobre banheiro unissex, agora imposto pelo governo Lula

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 20 de outubro do ano passado, a 10 dias do segundo turno das eleições, através so presidente ministro Alexandre de Moraes, proibiu Bolsonaro de alertar sobre o banheiro unissex em eventual vitória de Lula, alegando que suas declarações continham informações inverídicas. O governo federal agora ordenou que todas as instituições de ensino, públicas e privadas, permitam o uso de banheiros, vestiários e qualquer outro espaço separado por gênero de acordo com sua “identidade e/ou expressão de gênero”. Significa, na prática, que um garoto que se identifica como menina poderá usar o banheiro feminino. O caso envolveu multas a Bolsonaro e ao cantor Latino por violação da liberdade de expressão.





“Esses caras não têm respeito. Eu sou pai de cinco filhos, tenho oito netos, dos quais quatro meninas, e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que podem mentir de qualquer jeito? Não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessas dentro de uma igreja”, afirmou LULA podcast Flow, em 18 de outubro, logo após a live de Bolsonaro.





com Gazeta do Povo