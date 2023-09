Príncipe da Arábia Saudita cancela reunião com Lula no G20

O príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, cancelou a reunião bilateral que teria nesta sexta-feira (9) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Nova Délhi, na Índia, onde acontece o encontro da cúpula do G20.





Segundo o Palácio do Planalto, o líder saudita alegou que houve uma “situação de urgência na delegação”, mas sem especificar o que teria acontecido.





Esta é a segunda vez que uma reunião entre os dois é cancelada na última hora. Em junho, estava agendado um encontro entre eles, acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva. No entanto, esse evento foi cancelado em função da reação negativa que gerou. Na época, o Planalto justificou o cancelamento citando a “agenda intensa” de Lula.





Mohamed bin Salman é uma figura envolta em polêmicas, incluindo uma relacionada à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi responsável por presentear a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com um conjunto de joias avaliado em R$ 5,6 milhões, um gesto que levantou investigações, já que o governo anterior supostamente teria tentado introduzir esses bens no Brasil sem declará-los.









Com informações do portal O Tempo