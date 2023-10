Absurdo: mãe e filha são flagradas furtando "irmã" durante missa; veja vídeo

Uma mulher usou a filha para cometer um crime de furto no meio da Igreja de Nossa de Guadalupe, em Tegucigalpa, em Honduras, durante uma missa. Talvez por lapso mental ou desafio, a mulher se esqueceu do sétimo mandamento, em que Deus afirma que não se deve roubar.





O evento foi registrado em vídeo e se tornou viral no mundo hispânico. Nas imagens, é possível ver uma mulher e uma menina sentadas em um banco da igreja até que a jovem se aproxima do assento em frente, onde estava uma senhora. E é justamente quando todos se levantam para orar que a menina coloca a mão na bolsa da mulher e rapidamente tira alguma coisa. Logo depois, ela repassa o item furtado para a mãe. As autoridades hondurenhas já abriram uma investigação a este respeito para tentar identificar a mãe e a menina. Confira o vídeo:





Via Portal CM7