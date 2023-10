Adolescente atira na própria mãe após discussão

O adolescente de 17 anos foi preso. Vítima foi socorrida, internada e não corre risco de morte.





Nessa sexta-feira (13/10), um adolescente de 17 anos foi preso, após atirar contra a própria mãe, no município de Cosmópolis, no interior de São Paulo. A vítima, uma mulher de 44 anos, foi socorrida e levada para a Santa Casa da cidade.





Inicialmente, após ser questionado pelas autoridades policiais militares acionados para atender a ocorrência, o adolescente negou ter efetuado os disparos. Depois, admitiu que ele e a mãe haviam discutido e que atirou nela.





O jovem disparou duas vezes, e um dos tiros atingiu a vítima no canto superior direito do tórax. No local do incidente, os policiais encontraram uma arma de calibre 32 com cinco balas, sendo que três delas estavam intactas.





O caso foi registrado na Delegacia de Cosmópolis como um crime análogo à tentativa de homicídio, e o adolescente foi conduzido à Fundação Casa. A vítima permanece internada e não corre risco de morte.





Esta matéria se baseia em informações retiradas do Metrópoles.