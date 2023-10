Após garantir vaga na Eurocopa, Cristiano Ronaldo quer alcançar a marca de mil gols

Após marcar duas vezes na vitória por 3 x 2 sobre a Eslováquia, pelas Eliminatórias da Eurocopa no Estádio do Dragão, Cristiano Ronaldo alcançou a impressionante marca de 857 gols na carreira.





Com 38 anos e atualmente jogando no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo mantém viva sua ambição de bater recordes no futebol. Ele não recua diante de desafios, como o proposto por Pinto da Costa, presidente do Porto, que o encorajou a perseguir o sonho do milésimo gol. Essa conversa ocorreu antes da partida disputada na sexta-feira (13/10).





Ronaldo considera difícil atingir tal marca e a condiciona a uma série de fatores, mas acredita ser possível.No entanto, sua abordagem é focar em metas menores, como alcançar 900 gols, antes de consolidar o plano de perseguir o milésimo.





"O presidente do Porto fez um desafio de que eu tenho que chegar aos mil gols, foi uma frase engraçada. Acho que vai ser bastante difícil, mas, como disse, ver como estou mentalmente, minha motivação, e fisicamente, obviamente”, ponderou.





“Vamos ver, as etapas que me motivam, mas antes de chegar aos mil, tenho que chegar aos 900 primeiro. Ainda falta bastante, acredito que vou chegar, agora é passo a passo. Os objetivos têm de ser definidos a curto prazo. Eu olho confiante para este objetivo de chegar aos 900, para chegar aos mil é muita pedra que tem de ser partida, mas tudo é possível. Quando vai com muita sede ao pote é pior”, afirmou em entrevista na zona mista do Estádio do Dragão.





Na vitória sobre a Eslováquia, Cristiano Ronaldo foi homenageado com uma faixa na arquibancada e recebeu um troféu da Federação Portuguesa de Futebol em reconhecimento a mais um recorde: 200 partidas com a camisa da seleção portuguesa, um feito alcançado em junho durante o triunfo por 1x0 sobre a Islândia. Isso estabeleceu Ronaldo como o jogador com mais partidas por uma seleção na história. Agora, ele acumula 202 partidas e 125 gols representando Portugal.





O resultado da partida no Estádio do Dragão garantiu a classificação de Portugal para a Eurocopa de 2024, que ocorrerá entre junho e julho na Alemanha. Atualmente, a seleção portuguesa lidera o Grupo J de forma isolada, com 21 pontos, uma vantagem de oito pontos sobre a Eslováquia, a segunda colocada. Com apenas três rodadas restantes na fase de classificação para o torneio europeu, Portugal enfrenta a Bósnia e Herzegovina na segunda-feira (16/10) às 15h45 horário de Brasília.





