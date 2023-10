Defensoria do Amazonas pede à PGR uma Intervenção Federal nas queimadas

Diante do agravamento das queimadas no Amazonas e perante a inação apontada do governo estadual, a Defensoria Pública do Amazonas solicita avaliação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a necessidade de intervenção federal. O pedido surge como resposta à postura do governador Wilson Lima (União Brasil) que, segundo a Defensoria, apresenta medidas “cosméticas e absolutamente ineficientes” frente à crise ambiental.





A Defensoria Pública argumenta que é de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) deliberar sobre a intervenção. Paralelamente, conforme informado nesta sexta-feira (13), há planos do ministro da Justiça, Flávio Dino, de intensificar a presença da Força Nacional no combate aos incêndios no estado.





Reforçando o cenário crítico, Manaus recentemente enfrentou uma densa camada de fumaça, posicionando-se como a segunda capital mundial com pior qualidade de ar, segundo a World Air Pollution.





