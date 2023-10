Vice-prefeito é flagrado chorando em chão de bar por ter perdido a mulher: “ela me largou”; VEJA VÍDEO

Um vídeo viralizou nas redes sociais com o vice-prefeito de uma cidade no estado do Tocantins, deitado no chão de um bar lamentando e chorando pelo término de um relacionamento amoroso. Domingos Santos é vice-prefeito da cidade de Santa Rosa.





No registro é possível ver, que a autoridade aparentava sinais de embriaguez, deitado no chão, rolando de um lado para o outro e gritando que sua companheira o deixou: ‘’A mulher me largou, ô meu Deus do céu, a mulher me largou. Sou vice-prefeito de Santa Rosa e a mulher me largou. Eu tô sofrendo gente, a mulher me largou. Posta nas redes sociais, a mulher me largou. A mulher que tanto amo nessa vida”, disse Domingos.





Fonte: Terra Brasil