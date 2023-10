Pesquisa: aprovação do governo Lula cai e desaprovação sobe

Na última pesquisa do instituto, o petista era aprovado por 54,1% dos entrevistados, agora a aprovação de Lula caiu para 51,6%





A aprovação do governo Lula (PT) caiu e o índice de desaprovação subiu, de acordo com levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas, nesta sexta-feira (13).





Em maio, o petista era aprovado por 54,1% dos entrevistados. Na pesquisa de outubro, a aprovação caiu para 51,6%.





Já no quesito desaprovação, o marcador saltou de 39,4% , em maio, para 43,7% em outubro. Não souberam ou não opinaram, na última pesquisa: 6,5%; na atual, 4,7%.





A pesquisa tem grau de confiança de 95,0% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.





Ainda no levantamento, o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está bem engajado, tendo nomes associados a ele com melhores condições para enfrentar o petista.





Veja os números na pesquisa espontânea.





Pergunta: Se as eleições para Presidente do Brasil fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?





Não sabe/ não opinou: 51,2%





Ninguém/ Branco/ Nulo: 8,7%





Lula: 22,1%





Jair Bolsonaro: 14,3%





Tarcísio de Freitas: 1,3%





Ciro Gomes: 0,5%





Michelle Bolsonaro: 0,4%





Romeu Zema: 0,3%





Simone Tebet: 0,3%





Eduardo Leite: 0,1%





Ratinho Junior: 0,1%





Sérgio Moro: 0,1%





Teresa Cristina: 0,1%





Outros nomes citados: 0,5%





O Paraná Pesquisas também fez um levantamento em cenários estimulados, ou seja, quando o entrevistado deve escolher entre um dos nomes apresentados.





Veja o resultado:





Pergunta: Se as eleições para Presidente do Brasil fossem hoje e os(as) candidatos(as) fossem esses(as), em quem o(a) Sr(a) votaria?





Não Sabe/ Não Opinou: 4,7%





Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,2%





Lula: 36,6%





Tarcísio de Freitas: 12,7%





Simone Tebet: 7,4%





Sérgio Moro: 6,7%





Ciro Gomes: 6,3%





Romeu Zema: 5,7%





Ratinho Junior: 4,6%





Eduardo Leite: 2,1%





Teresa Cristina: 1,9%





Ronaldo Caiado: 1,2%





Pesquisa estimulada, cenário 2.





Pergunta: Se as eleições para Presidente do Brasil fossem hoje e os(as) candidatos(as) AGORA fossem esses(as), em quem o(a) Sr(a) votaria?





Não sabe/ não opinou: 5,7%





Nenhum/ Branco/ Nulo: 16,5%





Lula: 37,6%





Tarcísio de Freitas: 18,9%





Simone Tebet: 9,0%





Ciro Gomes: 8,7%





Eduardo Leite: 3,7%





Pesquisa estimulada, cenário 3.





Pergunta: Se as eleições para Presidente do Brasil fossem hoje e os(as) candidatos(as) AGORA fossem esses(as), em quem o(a) Sr(a) votaria?





Não sabe/ Não opinou: 6,2%





Nenhum/ Branco/ Nulo: 19,3%





Lula: 37,6%





Romeu Zema: 15,3%





Ciro Gomes: 8,8%





Simone Tebet: 8,8%





Eduardo Leite: 4,0%.





(Diário do Poder)