Briga entre irmãos termina em tiros após um deles desligar internet

Um desentendimento entre dois irmãos em Indaiabira, cidade situada a cerca de 726 km da capital mineira, resultou em uma tentativa de homicídio. Um dos irmãos ficou ferido após ser baleado pelo outro. O motivo por trás do conflito teria sido o desligamento da internet.





De acordo com Metrópoles o caso ocorreu nessa terça-feira (17/10). A vítima relatou a Polícia Militar que o irmão disparou cinco vezes em sua direção. Ele explicou que desconectou a internet na residência, uma atitude que não agradou ao suspeito do crime.





Conforme relato da vítima, a arma utilizada na tentativa de homicídio teria sido fornecida por outro irmão, recém-chegado de São Paulo e com quem ele não tem afinidade.Esse mesmo homem teria dado fuga para o suspeito.





A vítima foi socorrida de carro por um vizinho de acordo com a PM. No hospital, a médica constatou ferimentos no tórax e ombro. Após o atendimento, o baleado recebeu alta.





Familiares dos envolvidos também foram ouvidos durante o registro de ocorrência, eles disseram não ter presenciado o crime. O irmão apontado como o que teria fornecido a arma e dado ajuda na fuga negou os fatos, mas foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.





Os policiais ainda encontraram uma moto com placa adulterada na casa da vítima, que também acabou levada à delegacia.





Por Rita de Cássia