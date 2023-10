Mulher é diagnosticada com lesão no olho após ver eclipse solar sem proteção

"A história era clássica. Logo depois de ter visto o eclipse, ela informou que não estava usando proteção e depois permaneceu com uma mancha na visão central de um dos olhos. Após uma avaliação, ela foi encaminhada para mim para fazer exames complementares. E aí vimos que teve, realmente, uma lesão bem central na retina dela", explicou a oftalmologista Fernanda Pinheiro, ao g1.





De acordo com a médica, é possível recuperar a visão, total ou parcialmente, mas a recuperação é lenta. "Pode demorar de seis meses a 1 ano. Alguns pacientes, inclusive, podem ficar com sequela, então isso é bem variável, depende do tempo de exposição, depende da recuperação de cada paciente", disse.





O eclipse solar atraiu a curiosidade de diversas pessoas ao redor do Brasil. No entanto, foi alertado sobre os perigos e cuidados que deveriam ser tomados para assistir ao sol. A recomendação de especialistas era de não olhar o eclipse a olho nu. Um dos métodos mais adequados era utilizar o filtro soldador nº 14, encontrado principalmente em lojas de material de construção, além de sites na internet.





