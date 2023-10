EFEITO LULA: Grupo Carrefour fecha 16 lojas em Belo Horizonte (MG)

Essas lojas pertencem à incorporadora imobiliária WRV, que faz parte do Grupo DMA, uma empresa com presença em diversos estados do Brasil, incluindo Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rondônia e Rio de Janeiro. Além disso, o Grupo DMA opera postos de combustíveis com as bandeiras Mais Brasil e Petrobras-BR.





O Carrefour havia locado essas lojas da DMA, mas uma prolongada disputa legal envolvendo o contrato de aluguel será resolvida com a devolução das unidades.





O Cade assegura que essa operação não resultará em impactos negativos na concorrência, e a DMA passará a deter uma fatia de mercado entre 20% e 50%.





(Hora Brasília)