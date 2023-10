Filho de brasileiro morre em ataque do Hamas em Israel

Filho de um brasileiro que mora em Israel, o israelense Gabriel Yishay Barel, de 22 anos, foi um dos mortos no ataque do grupo terrorista Hamas a uma festa de música eletrônica realizada em 7 de outubro no sul do país, num local bem próximo à Faixa de Gaza. A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Israel, que acompanha o conflito. Gabriel é filho do brasileiro Jayro Varella Filho.





Na semana passada, o governo federal confirmou as mortes de três brasileiros que participaram da festa rave alvo do Hamas: Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, Ranani Glazer e Bruna Valeanu, ambos de 24 anos. Segundo a organização de resgate Zaka, ao menos 260 corpos foram encontrados no local da festa de música eletrônica.





O último nome confirmado pelas autoridades brasileiras foi o de Karla. Em nota, o Itamaraty lamentou a morte da brasileira e manifestou seu “profundo pesar” com o ocorrido. “Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil”, disse o ministério em nota.





Com a morte de Gabriel Barel, o número de brasileiros mortos no ataque do Hamas a uma festa de música eletrônica em Israel subiu para quatro.





Os três brasileiros: Bruna Valeanu, carioca, 22 anos; Ranani Nidejelski Glazer, gaúcho, 23 anos; e Karla Stelzer Mendes, carioca, 42 anos, viviam em Israel há alguns anos sendo que os dois últimos tinham cidadania israelense.





Diversos brasileiros estavam no festival de música eletrônica Universo Paralello, atacado no sábado (7) pelo grupo extremista armado Hamas. O ataque deixou mais de 260 mortos apenas na festa.





(Gazeta Brasil)