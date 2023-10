Médicos são denunciados por cirurgia que resultou na morte da 'Barbie dos animais'

A Justiça do Ceará aceitou a denúncia contra os médicos cirurgiões plásticos Valderi Vieira Júnior e Arthur Abreu Batista Gomes pela morte da médica veterinária Kelly Linhares Pedrosa, a 'Barbie dos Animais' , de 36 anos. A jovem morreu em abril do ano passado, após fazer uma cirurgia plástica.





Após recebimento da denúncia, os médicos são réus pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.





A denúncia diz que os dois agiram "com imprudência" durante a cirurgia, o que acabou levando à perfuração do intestino da vítima. O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu ainda que os médicos paguem R$ 150 mil à família da vítima por danos morais.





O advogado que representa o médico Valderi Vieira Júnior diz que "a defesa viu com surpresa o recebimento da denúncia, pois ela é frágil e sem nenhum fundamento que a sustente. Disse que a inocência dos médicos será provada ao longo do processo".





Já a defesa de Arthur Abreu pontua que "o denunciado detém a perícia das técnicas e procedimentos, demonstrando que utilizou sua vasta experiência adquirida com a paciente Kelley Linhares Pedrosa" e que "não temos como saber com clareza qual foi a real causa da morte da paciente. Afirmou que o médico deve ser absolvido por falta de materialidade e ligação entre sua conduta e o óbito".





Atuante na causa animal

Com mais de 16 mil seguidores no Instagram, a Dra. Barbie dos Animais compartilhava dicas e tirava dúvidas de tutores sobre os cuidados com os pets.





A veterinária também era atuante na causa animal e, em fevereiro, do ano passado, anunciou na página a criação da Clínica Veterinária Popular Dra. Kelly Pedrosa, inaugurada em fevereiro do ano passado.





Após o perfil informar sobre a morte da veterinária, centenas de seguidores deixaram mensagens de pesar lamentando o ocorrido."Serei grata eternamente pelo que ela fez pelo meu filho pet, ela, e juntamente sua equipe da clínica, era uma pessoa surreal, uma pessoa do coração enorme", publicou um dos seguidores.





G1 Ceará