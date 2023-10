Moradores da localidade de São Domingos/Jaibaras reclamam da falta de atendimento no Centro de Saúde da Família

De acordo com os moradores o posto de saúde, além de ter atendimento apenas de 15 em 15 dias, o número de consultas é limitado.

Os moradores da localidade de São Domingos, distrito de Jaibaras em Sobral, denunciaram através do canal Chama Paraíso a falta de atendimento na Unidade de Apoio José Zito Rodrigues Freire, do logradouro. De acordo com os residentes o posto de saúde, além de abrir apenas de 15 em 15 dias, o número de consultas é limitado deixando muitos pacientes à espera pelo próximo atendimento que é realizado por uma profissional de enfermagem.





O Sistema Paraíso visitou a localidade e flagrou o posto fechado. Em conversa com os moradores a equipe de reportagem do Sistema Paraíso pode constatar a indignação da população que reivindica mais acesso à saúde. A aposentada dona Raimunda Marinho disse que quando está doente que precisa urgente de atendimento e de remédio tem que recorrer ao posto do Aprazível e geralmente tem que esperar muito para ser atendida.





“No dia que tem atendimento a agente de saúde já vem com o caderno preenchido sem ter vaga para acrescentar outra pessoa. Quando a gente precisa de medicamento vem do Aprazível e quando não tem a gente compra”, disse a aposentada.





Já o Sr. Raimundo Lima, pescador, esposo de dona Raimunda Marinho, disse que é difícil conseguir consulta com a enfermeira. “A agente de saúde já vem com as consultas tudo preenchida com pessoas de fora. Por que você não pega daqui? Quando precisamos de consulta a gente liga para a ambulância do Aprazível que demora vir. Teve uma vez que a ambulância veio só no outro dia”, disse o Sr. Raimundo.





O comerciante Raimundo Feitosa disse que devido o atendimento ser quinzenalmente os pacientes têm que ir para o Aprazível. “Aqui não tem ambulância, só tem no Aprazível. Ela tem que vir de lá pra cá para pegar o paciente e levar para Sobral ou para o Aprazível. Os medicamentos quando não pega aqui no posto quando abre, a gente pego no Aprazível”, disse o comerciante.





Por Edwalcyr Santos