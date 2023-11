Lula veta auxílio-moradia para PMs e Bombeiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) promulgou uma lei que reajusta os salários dos membros da Polícia Militar (PM) e bombeiros do Distrito Federal. O aumento, de 18% em duas parcelas, sendo a primeira incorporada em julho e a segunda prevista para janeiro de 2024, visa beneficiar esses profissionais essenciais.





Contudo, a medida tomada por Lula trouxe controvérsias ao negar o auxílio-moradia para esses militares. O Congresso Federal havia adicionado ao texto da lei a permissão para a liberação desse benefício, mas o presidente vetou esse trecho, publicando a lei no Diário Oficial da União sem a inclusão do auxílio-moradia.









Veto ao auxílio moradia gera descontentamento





O veto ao auxílio-moradia para PMs e bombeiros militares causou descontentamento entre os membros dessas categorias e seus representantes no Congresso. A senadora Leila Barros (PDT-DF) expressou sua insatisfação com a decisão e assegurou que buscará reverter esse cenário.





“A inclusão do auxílio-moradia é essencial para esses profissionais. Nós vamos discutir a questão dos vetos, vamos trabalhar para derrubar esses vetos, isso é uma saída”, afirmou a senadora ao Metrópoles.

Reajuste Salarial para PMs e Bombeiros: Novos Salários Estabelecidos





Com a lei sancionada, os novos salários para a Polícia Militar e bombeiros do Distrito Federal a partir de 2024 foram definidos. Confira as faixas salariais:





Maiores Salários:





Coronel: R$ 13.183,33;

Tenente-coronel: R$ 12.689,09;

Major: R$ 11.410,69;

Primeiro-tenente: R$ 8.513,28;

Segundo-tenente: R$ 8.141,75;

Aspirante a oficial: R$ 6.731,52.





Menores Salários:





Terceiro sargento: R$ 4.107,29;

Soldado primeira classe: R$ 3.886,00;

Soldado segunda classe: R$ 2.826,68.





(Terra Brasil Notícias)